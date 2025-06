Trump | Telefonata con Putin risponderà agli attacchi di Kiev La pace non sarà immediata E lo zar sente Papa Leone

Le tensioni tra Putin e Zelensky continuano a scuotere la regione, mentre Trump si prepara a rispondere agli attacchi di Kiev. La pace, ancora lontana, sembra sfidare ogni previsione, con Mosca che rafforza la sua presenza nei territori conquistati. In questo scenario complesso, l’attenzione internazionale si concentra sulle mosse di potere e sulle parole di figure influenti come Papa Leone. La guerra, ancora in corso, cambierà il volto dell’Europa?

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Telefonata con Putin, risponderà agli attacchi di Kiev. La pace non sarà immediata». E lo zar sente Papa Leone

