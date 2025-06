Trump sente Putin | Buon dialogo ma non porterà a pace immediata Mosca dovrà rispondere all’attacco ucraino

L'ultima conversazione tra Trump e Putin ha evidenziato un dialogo costruttivo, ma senza promesse di pace imminente. Mentre i due leader hanno affrontato questioni delicate come il conflitto ucraino, le tensioni rimangono alte e la soluzione sembra ancora lontana. La sfida ora è: Mosca dovrà rispondere all’attacco ucraino, un passo che potrebbe cambiare gli equilibri globali. La strada verso una pace duratura si fa sempre più complessa.

“È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata “. Così, in un post sulla sua piattaforma social Truth, Donald Trump riassume la sua ultima telefonata con Vladimir Putin, avvenuta nel pomeriggio del 4 giugno e durata un’ora e un quarto. “Abbiamo discusso dell’ attacco agli aerei russi da parte dell’Ucraina”, lanciato domenica con una maxi-operazione oltreconfine, “e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. Il presidente Putin ha detto, in maniera molto forte, che dovrà rispondere ai recenti attacchi contro le basi”, informa il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it