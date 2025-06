Trump rilancia la guerra dei dazi | acciaio e alluminio al 50% l’Europa valuta ritorsioni

Trump riaccende la guerra dei dazi, aumentando le tariffe su acciaio e alluminio al 50%. L'Europa è in allerta e valuta ritorsioni. Questo nuovo capitolo della battaglia commerciale mette nuovamente alla prova le relazioni internazionali, in un contesto globale già fragile. È interessante notare come ogni mossa possa influenzare non solo i mercati, ma anche il futuro delle alleanze economiche. La tensione cresce, chi avrà l'ultima parola?

L’amministrazione Usa dà attuazione all’aumento delle tariffe, riaccendendo il confronto commerciale con Bruxelles e Pechino mentre proseguono i negoziati e le sfide legali interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump rilancia la guerra dei dazi: acciaio e alluminio al 50%, l’Europa valuta ritorsioni

Zelensky attende Putin e Trump ai colloqui di Istanbul: la Turchia rilancia la mediazione sulla guerra in Ucraina - Volodymyr Zelensky parteciperà ai colloqui di pace a Istanbul il 15 maggio, invitando sia la delegazione russa che Donald Trump.

LA PRIMA PAGINA DE LA STAMPA Nulla di fatto al vertice di Istanbul. Mosca apre solo allo scambio di prigionieri. Macron a Palazzo Chigi Putin chiude la porta alla pace Trump rilancia il dialogo: "Pronto a vedere i leader in Turchia". Starmer, prepararsi all

COME SALVARE IL 'MADE IN EUROPE' DALLA SFIDA DI TRUMP L'Europa è in stallo di fronte alla minaccia di dazi di Trump, che rivela le fragilità industriali dell'UE. Mario Draghi ha proposto 800 miliardi di euro annui per rilanciare la produttività, ma Bruxell

Il ministro degli Esteri Hakan Fidan rilancia l'ipotesi di un incontro tra i tre leader a coronamento dei negoziati che si aprono lunedì: «È possibile»

