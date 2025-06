Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio | ora sono del 50 per cento

Trump ha raddoppiato i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%! Questa mossa mira a rafforzare l’industria nazionale, ma solleva interrogativi sul futuro del commercio globale. In un contesto di crescente protezionismo, il rischio di ritorsioni commerciali è reale. Come reagiranno i partner internazionali? Scopri come questa decisione potrebbe influenzare il mercato globale e i prezzi dei beni di consumo!

I dazi su acciaio e alluminio importati, applicati al 25% per diversi mesi, salgono al 50%, in seguito all’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump. “Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio saranno più forti che mai “, ha assicurato il presidente Usa secondo il quale l’aumento dei dazi “fornirà maggiore sostegno a queste industrie e ridurrà o eliminerà la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalle importazioni di prodotti in acciaio e alluminio e dei loro derivati”. L’aumento dei dazi si applica a tutti i paesi tranne il Regno Unito, l’unico che finora ha concluso un accordo commerciale con gli Stati Uniti da quando ad aprile Trump ha imposto (e poi in gran parte sospeso) dazi altissimi a quasi tutti, causando enorme caos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio: ora sono del 50 per cento

