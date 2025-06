Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio da oggi

Donald Trump ha deciso di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Una mossa che segna un cambio di rotta nella politica commerciale statunitense e potrebbe avere ripercussioni globali. In un contesto di crescente protezionismo, questa decisione non solo impatta le economie alleate, ma solleva interrogativi su future alleanze commerciali. Sarà interessante osservare come reagiranno i mercati e i paesi coinvolti!

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un nuovo decreto che raddoppia i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%. La misura, considerata altamente strategica dalla Casa Bianca, è entrata in vigore oggi alle 00:01 ora locale (le 04:01 in Europa) e rappresenta uno dei provvedimenti più significativi in

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50% - Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%, un passo che segna un forte cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi.

Per proteggere l'industria siderurgica nazionale, Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi sull'acciaio e l'alluminio, che saliranno al 50 per cento. Il Canada, primo fornitore americano, sarà il paese più colpito, ma anche l'Ue è a rischio. Tweet live su X

#Dazi Secondo i media americani #Trump sentirà in settimana il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte europeo, ultime ore di negoziato tra Washington e Bruxelles in vista del raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio, che scatterà domani. Il corrispondent Tweet live su X

Dopo la decisione di Trump di raddoppiare i dazi su alluminio e acciaio, torna il pessimismo sui negoziati in corso tra Stati Uniti e Unione Europea per scongiurare una guerra commerciale. Tensione anche tra Washington e Pechino Tweet live su X

