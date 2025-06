Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio da 25 a 50% tariffe entrate in vigore a mezzanotte dopo firma decreto esecutivo

Donald Trump ha appena raddoppiato i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Questa mossa, entrata in vigore a mezzanotte, punta a rilanciare la produzione interna, ma rischia di provocare ripercussioni globali. In un’era di crescente protezionismo, come influenzerà il mercato globale e le relazioni commerciali? Il settore industriale è in fermento, e l'eco di questa decisione potrebbe risuonare ben oltre i confini americani.

Secondo l'amministrazione Trump le tariffe dovrebbero servire per favorire la produzione nazionale, rendendo più svantaggioso comprare acciaio e alluminio dall'estero Il presidente americano Donald Trump ha deciso di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio, da 25 a 50%. Le tariffe sono entrate in vigore a mezzanotte dopo firma decreto esecutivo

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50% - Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%, un passo che segna un forte cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi.

