Trump-Musk rottura totale | La legge fiscale è un abominio Le 4 ragioni dello strappo

La rottura tra Trump e Musk segna un momento cruciale nel panorama politico ed economico americano. Due colossi che, fino a ieri, sembravano uniti da una visione comune, ora si trovano ai poli opposti della discussione fiscale. Musk etichetta la legge di bilancio come “un abominio”, mentre Sanders approva con entusiasmo. Una frattura che potrebbe influenzare le dinamiche future, lasciando tutti a chiedersi: chi guiderà davvero l’innovazione americana?

La legge di bilancio preparata da Donald Trump è «un disgustoso abominio». Parola di Elon Musk, ex consigliere del presidente americano, e di Bernie Sanders, leader dell’ala più progressista dei democratici americani. Ma cosa ha spinto il patron di Tesla e SpaceX a voltare le spalle al presidente americano e usare gli stessi toni usati dalla sinistra radicale per criticare il provvedimento a cui lavora il Congresso Usa? «Mi dispiace, ma non ce la faccio più. Vergogna a chi ha votato questo disegno di legge: sapete di aver sbagliato», ha scritto Musk sui social. La Casa Bianca ha provato a minimizzare le sue parole – «il presidente sa già qual è la posizione di Elon Musk su questo disegno di legge, ma questo non cambia la sua opinione», ha assicurato la portavoce Karoline Leavitt – ma la frattura ormai è troppo grossa per essere nascosta sotto il tappeto. 🔗 Leggi su Open.online

