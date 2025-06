Trump Mosca e il prezzo della pace Pagliara analizza la strategia di Trump

In un mondo geopolitico in continua ebollizione, il nome di Donald Trump risuona come un tamburo in lontananza. In "Trump, Mosca e il Prezzo della Pace", Pagliara svela la strategia audace dell'ex presidente, che ha scelto di infrangere le convenzioni per ridefinire l'interesse nazionale americano. Mentre Biden cerca di isolare la Russia, Trump punta a ricucire i legami. Scopriamo insieme le dinamiche di questa mossa intrigante.

Sgombriamo subito il campo da un equivoco: Donald Trump non ha tradito alcuna causa. Ha legittimamente ridefinito l’interesse nazionale degli Stati Uniti sulla base del mandato ricevuto dagli elettori. Se Joe Biden ha impiegato buona parte del suo capitale politico per isolare la Russia, Trump è determinato a ricucire i rapporti con Mosca. E lo fa lasciando intravedere a Vladimir Putin non solo un cessate il fuoco lungo le linee attuali, ma anche l’uscita dall’isolamento internazionale, l’allentamento delle sanzioni e, in prospettiva, un ritorno nel consesso dei grandi, sotto forma di riammissione nel G8, dal quale è stato estromesso dopo l’annessione della Crimea. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump, Mosca e il prezzo della pace. Pagliara analizza la strategia di Trump

Leggi anche questi approfondimenti

Trump: "Subito le trattative Kiev-Mosca - Donald Trump ha annunciato su Truth che Russia e Ucraina inizieranno subito trattative per un cessate il fuoco e la fine del conflitto.

Segui queste discussioni su X

#Ucraina, falliti i negoziati di #Istanbul, nuovo no alla tregua di #Mosca. #Trump pronto ad incontrare #Putin e #Zelensky. Delegazione di #Kiev in volo verso #Washington. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3giugno Tweet live su X

Mosca: altro confronto a Istanbul il 2 giugno. Trump: “Vedremo…”. Bocciata la richiesta di Kiev di un incontro tra Putin e Zelensky allargato a Trump, che secondo il Cremlino potrà tenersi soltanto dopo “accordi specifici” tra le parti Tweet live su X