Trump l’Iran e il nodo dell’uranio

Donald Trump rilancia il dibattito sul nucleare iraniano, ribadendo che un futuro accordo non dovrà consentire alcun arricchimento dell’uranio. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto globale dove le tensioni geopolitiche e la sicurezza energetica sono al centro dell'attenzione. Le parole di Trump possono influenzare non solo le relazioni tra Stati Uniti e Iran, ma anche l'intera stabilità del Medio Oriente. Resta da vedere come reagiranno gli altri attori.

Donald Trump è stato chiaro: l’eventuale accordo sul nucleare con Teheran non consentirà al regime khomeinista di arricchire l’uranio. “Sulla base della nostra potenziale intesa: non permetteremo alcun arricchimento dell’uranio!”, ha dichiarato su Truth il presidente americano. Una presa di posizione, la sua, arrivata poco dopo la pubblicazione di un articolo di Axios, secondo cui, sabato scorso, gli americani avrebbero presentato agli iraniani una bozza di accordo: una bozza che avrebbe concesso loro di arricchire l’uranio, sebbene a bassi livelli. Stando a quanto riferito dalla testata, il documento prevedrebbe che Teheran non realizzi nuovi impianti per l’arricchimento e che “smantelli le infrastrutture cruciali per la conversione e la lavorazione dell’uranio”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump, l’Iran e il nodo dell’uranio

