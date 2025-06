Trump | Ho sentito Putin mi ha detto che dovrà rispondere ai recenti attacchi

Una giornata di tensioni e diplomazia tra le potenze mondiali: Donald Trump ha rivelato di aver parlato con Vladimir Putin, che si prepara a rispondere agli attacchi recenti. Un confronto che, seppur positivo, lascia ancora molte incognite sul futuro della crisi in Ucraina. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi, mentre le parole dei leader si intrecciano in un delicato equilibrio tra dialogo e conflitto.

Giornata intensa per Donald Trump, che ha comunicato attraverso Truth di aver avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin. A detta del presidente Usa si è trattato di un confronto dal tono «positivo», ma che non ha aperto la strada a una soluzione immediata del conflitto in Ucraina. «Putin ha detto che dovrà rispondere ai recenti attacchi », ha riferito Trump, facendo riferimento alle ultime tensioni. Nel frattempo, si moltiplicano le accuse tra Kyiv e Mosca: il presidente russo continua a bollare le azioni ucraine come « terrorismo », mentre da parte ucraina si respinge al mittente qualsiasi proposta russa, giudicata «un ultimatum inaccettabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Ho sentito Putin, mi ha detto che dovrà rispondere ai recenti attacchi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Meloni ha sentito Trump sull'Ucraina - Il 22 ottobre, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, incentrata sulla guerra in Ucraina e sull'imminente colloquio tra Trump e Vladimir Putin.

Segui queste discussioni su X

"In #Polonia alle elezioni presidenziali si è sentito l'effeto #Trump perché il presidente #Usa è riuscito ha dare visibilità a un candidato, #Nawrocki, poco fa poco conosciuto" dice @TaszuC Tweet live su X

#8 L'hAI Sentito? è una rubrica settimanale sulle novità Tech. Scopri come l'#IntelligenzaArtificiale sta evolvendo oltre l'#AGI. Si sta trasformando in una nuova #divinita? video completo --> https://is.gd/gwmzhp - 3 minuti #trump #stargate #deepseek #qwen #ci Tweet live su X