Trump ho parlato con Putin ma non ci sarà pace immediata

In un mondo sempre più complesso, i colloqui tra leader di potenza sono un passo cruciale verso la stabilità globale. Trump ha appena concluso una lunga telefonata con Putin, affrontando questioni delicate come gli attacchi in Ucraina. Pur riconoscendo il valore del dialogo, non si aspettano soluzioni immediate. La diplomazia richiede tempo, ma ogni parola può fare la differenza nel cammino verso la pace.

"Ho appena finito di parlare al telefono con il Presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un'ora e 15 minuti. Abbiamo discusso dell'attacco agli aerei russi attraccati da parte dell'Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata": lo scrive Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, ho parlato con Putin ma non ci sarà pace immediata

Approfondisci con questi articoli

Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump” - A Tirana, durante il vertice della Commissione politica europea, Emmanuel Macron e Keir Starmer hanno espresso con forza la loro contrarietà alla posizione di Mosca nei negoziati per un cessate il fuoco, discutendo l'argomento con Donald Trump.

Segui queste discussioni su X

Nuova telefonata fra Trump e Putin, il presidente americano: “Ho parlato con lui per 1h15, una telefonata amichevole ma che non porterà alla pace ora. Putin ha dichiarato che dovrà rispondere all’attacco ucraino con droni.” E sull’Iran: “Ho ribadito che l’Iran n Tweet live su X

L'astronauta italiano dell'#Esa, #LucaParmitano, è reduce da un’importante esercitazione nell’ambito del programma Artemis per il ritorno sul nostro satellite. Ci ha parlato dell'impatto dell'amministrazione #Trump sull'Agenzia spaziale americana, del protago Tweet live su X