Trump ha firmato i dazi del 50% su acciaio e alluminio Merz vola a Washington

Oggi è un giorno cruciale per l'industria metalmeccanica: Trump ha alzato la posta firmando dazi del 50% su acciaio e alluminio. Questo provvedimento non solo mira a proteggere le aziende americane, ma si inserisce in un contesto più ampio di tensioni commerciali globali. Mentre Merz vola a Washington, il mercato attende con trepidazione gli effetti di queste misure. Riuscirà a cambiare le sorti della produzione industriale? La risposta potrebbe riservare sor

Entrano in vigore da oggi i nuovi dazi imposti dagli Usa su acciaio e alluminio, che passano dal 25 al 50%. Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo con cui vorrebbe proteggere le industrie nazionali dell’acciaio e dell’alluminio. «Se ad altri Paesi è consentito applicare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con misure tariffarie contro di loro, il nostro Paese non ha neanche una piccola possibilità di sopravvivenza economica», aveva scritto il presidente americano su Truth social negli ultimi tempi. Intanto, le distanze tra Washington e Pechino sull’accordo per le nuove tariffe si allungano sempre di più. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump ha firmato i dazi del 50% su acciaio e alluminio. Merz vola a Washington

Altri articoli sullo stesso argomento

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar: "Firmato un accordo commerciale da 200 miliardi" - Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina si intensifica, con i dazi che portano a un punto di rottura.

Segui queste discussioni su X

Trump ha firmato l'ordine esecutivo che da domani aumenta al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, precedentemente fissati al 25% @ultimoranet Tweet live su X

I populismi e i regimi autoritari prosperano nell’ignoranza e vedono la scienza libera come un nemico. L'ordine esecutivo firmato venerdì da Trump apre una nuova fase nel piano di controllo politico della ricerca scientifica e delle università. Nel mio ultimo post Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump firma l'ordine: dazi su acciaio e alluminio al 50%, esentato il Regno Unito. E sulla Cina: "Xi mi piace, ma duro farci un accordo"

Scrive huffingtonpost.it: Ursula von der Leyen sul presidente americano: "Lo conosco bene. È importante prenderlo molto sul serio. Ma non bisogna prendere ogni sua parola ...

Nuovi dazi, Trump ha firmato: entrati in vigore da oggi

Come scrive msn.com: Le tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio raddoppiano dal 25% al 50%, due settori considerati strategici e che il presidente della Casa Bianca vuole proteggere ...

In vigore i dazi di Trump sull'acciaio: tariffe del 50% da oggi. Le conseguenze

Lo riporta tg.la7.it: Sull'introduzione dei dazi è in corso una battaglia legale e politica negli Usa. La Corte del Commercio internazionale degli Usa, a fine maggio, ha invalidato la decisione unilaterale del presidente ...