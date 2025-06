Trump firma il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio da oggi

Trump ha appena firmato un decreto che raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Questa mossa, volta a proteggere l'industria americana, si inserisce in un contesto globale di crescente tensione commerciale. Mentre gli esperti discutono le ripercussioni sull'economia mondiale, è interessante notare come il mercato stia già reagendo: i produttori locali potrebbero trarne beneficio, ma i consumatori rischiano di fare i conti con prezzi più alti. Una svolta

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un nuovo decreto che raddoppia i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%. La misura, considerata altamente strategica dalla Casa Bianca, è entrata in vigore oggi alle 00:01 ora locale (le 04:01 in Europa) e rappresenta uno dei provvedimenti più significativi in . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump firma il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio da oggi

Altri articoli sullo stesso argomento

Trump firma accordi miliardari con l'Arabia Saudita - Donald Trump ha siglato importanti accordi miliardari con l'Arabia Saudita, che includono un pacchetto di armamenti da 146 miliardi di dollari e contratti strategici con giganti tecnologici come Boeing, Oracle e Amazon.

Segui queste discussioni su X

Alluminio e acciaio, Trump firma per alzare i dazi al 50% #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/03/news/donald-trump-alza-dazi-50-per-cento-alluminio-acciaio-42850271/… Tweet live su X

#LaVerità dioggi «Vi spiego i dazi di Trump e perché trattare con lui» L’ex rettore della Link: «Salis? Laureata come la Calderone» La grande trappola del voto anticipato Propaganda al referendum. Landini piange sui salari ma poi non firma i contratti htt Tweet live su X

"Non lo volevano, ma poi hanno capito che era un regalo. Un presidente che firma qualsiasi cosa, senza sapere cosa sta firmando". Con queste parole, Donald Trump ha lanciato un'accusa durissima ai vertici del Partito Democratico americano. USA E GETTA Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, Trump firma il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio: dal 25% al 50%

Scrive msn.com: Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%, due settori ...

Dazi, Trump firma il decreto sul raddoppio per acciaio e alluminio

Riporta corriere.it: Il presidente americano ha firmato il decreto: scattano oggi i dazi del 50% per acciaio e alluminio made in Europe. L'incontro a Parigi tra il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, e il rappres ...

Trump firma: dazi alluminio-acciaio 50%

Da rainews.it: Donald Trump firmerà a breve l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavit ...