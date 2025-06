Trump e l’acronimo Taco

Firenze, 4 giugno 2025 – Durante una conferenza stampa, Donald Trump ha reagito con irritazione all'acronimo TACO, "Trump Always Chickens Out", creato da Robert Armstrong sul Financial Times. Questo episodio non è solo un momento di tensione personale, ma riflette un più ampio trend nella politica americana: il crescente scetticismo verso le promesse elettorali. La capacità di reazione di Trump rivela quanto sia delicato il suo rapporto con l'opinione pubblica. Chi ha davvero il coraggio di affrontare le

Firenze, 4 giugno 2025 – Donald Trump si è adontato non poco durante una recente conferenza stampa, quando gli hanno chiesto che cosa pensasse dell’acronimo coniato da Robert Armstrong sulle colonne del Financial Times in un articolo sulla politica dei dazi della nuova amministrazione americana: TACO, Trump Always Chickens Out. Ovvero, Trump si tira sempre indietro. La definizione sembra essere calzante. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e l’acronimo “Taco”

Leggi anche questi approfondimenti

Dazi, giornalista a Trump: "Cosa pensa dell'acronimo TACO?", tycoon risponde irritato: "Non dirlo mai più, è una domanda cattiva" - VIDEO - Scopri cosa pensa Donald Trump del termine "TACO" (Trump Always Chickens Out), un'acronimo che gli analisti hanno coniato per descrivere la sua strategia sui dazi.

Segui queste discussioni su X

Amo il cobo messicano come i #TACO e la specialità #TACOTrump #TACO, "Trump Always Chickens Out" (ovvero: "Trump fifone scappa sempre"). obbedisco, evitando di usare l'acronimo #TACO. Vi invito tutti a fare altrettanto: non scrivete #TACO sul social pi Tweet live su X

Trump non vuole che si usi l'acronimo #TACO, "Trump Always Chickens Out" (ovvero: "Trump fifone scappa sempre"). Quindi, rispettosamente, obbedisco, evitando di usare l'acronimo #TACO. Vi invito tutti a fare altrettanto: non scrivete #TACO sul social. Mai p Tweet live su X

MARKET VIEW: Rally tech guidato dall’AI. Trump sigla accordi sui chip e rimuove restrizioni. Dialoghi di pace tra Russia e Ucraina. Il decennale USA sfiora il 4,5%, prese di profitto su oro e Bitcoin. Petrolio stabile. Ne parliamo qui: https://youtube.com/watch? Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Il soprannome TACO per Trump e le sue implicazioni

Riporta msn.com: L'acronimo TACO per il presidente degli Stati Uniti: un buffo soprannome che cela critiche sul mercato finanziario e la sua reazione inattesa. Il presidente degli Stati Uniti si trova al centro di un' ...

“Taco”, cosa significa l'acronimo così perfetto da far imbestialire Donald Trump

Si legge su wired.it: La sigla coniata da un giornalista del Financial Times è diventata virale sui mercati. E ha mandato il presidente su tutte le furie ...

Il magico mondo del TACO Trade: l’economia globale ridotta a caos

editorialedomani.it scrive: È l’ultimo acronimo in voga in borsa, sta per Trump Always Chickens Out ” («Trump si tira sempre indietro») ed è stato coniato da Robert Armstrong, editorialista del Financial Times. Indica come trarr ...