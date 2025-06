trump cosa sappiamo sul concorso relativo al lancio del suo wallet crypto

Nel turbinio delle criptovalute, dove innovazione e speculazione si intrecciano, la notizia del potenziale lancio del wallet crypto di Donald Trump accende i riflettori su una figura controversa. Mentre il mondo finanziario si interroga sull’autenticità dell'iniziativa, i suoi figli smentiscono l'operazione. Questa dinamica non solo solleva dubbi sulla veridicità , ma riflette anche come le celebrità e i leader politici stiano cercando di entrare nel mercato digitale in evoluzione.

Donald Trump progetta un personale portafoglio di criptovalute? Secondo quanto annunciato dalla piattaforma Magic Eden sì, mentre i figli Eric e Donald Jr. hanno affermato il contrario. Il 3 giugno, infatti, è stato annunciato online e sui social media un nuovo wallet crypto apparentemente legato al presidente degli Stati Uniti con tanto di lista d’attesa per iscriversi in vista del lancio ufficiale, di cui non si conosce tuttavia ancora la data. Per la registrazione, è sufficiente fornire un indirizzo mail e, in via facoltativa, il numero di telefono e il proprio user di X. Previsto anche un concorso a premi che assegnerĂ fino a 1 milione di dollari in $Trump, di cui tuttavia non ci sono dettagli. 🔗 Leggi su Lettera43.it