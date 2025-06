Trump chiama Putin e dice | Risponderà agli attacchi di Kyiv Niente pace immediata

In un mondo in costante fermento, l'ultima telefonata tra Trump e Putin rivela tensioni e sfide ancora irrisolte all'orizzonte. Dopo un'ora e quindici minuti di discussione, il messaggio è chiaro: nessuna pace immediata all'orizzonte per l'Ucraina. Ma cosa significa veramente questo dialogo per il futuro della geopolitica? Scopriamo insieme i retroscena di questa intricata partita diplomatica.

Un'ora e quindici minuti di colloquio. Donald Trump ha annunciato di aver avuto una "buona conversazione, ma non una conversazione che porterà a una pace immediata" in Ucraina con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato sul suo social network Truth. "Il presidente Putin ha affermato, con grande fermezza, che dovrà rispondere ai recenti attacchi", ha detto, riferendosi all'operazione Ragnatela con cui domenica l'Ucraina ha colpito circa 40 bombardieri russi. Un altro argomento al centro del colloquio è stato l'Iran. "Abbiamo parlato anche dell'Iran e del fatto che il tempo stringe per la decisione iraniana in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente", si legge nel post su Truth in cui Trump dice di aver ribadito che "l'Iran non può avere l'atomica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump chiama Putin e dice: "Risponderà agli attacchi di Kyiv. Niente pace immediata"

Leggi anche questi approfondimenti

Gaza, tutto pronto per il rilascio di Edan Alexander. Trump chiama Netanyahu: domani nuovi negoziati in Qatar sul cessate il fuoco - Gaza si prepara al rilascio di Edan Alexander, ostaggio americano-israeliano tenuto da Hamas dal 7 ottobre 2023.

Segui queste discussioni su X

Se è morta, l’assassino è Trump. Se è viva, si chiama regionalizzazione degli scambi #GLOBALIZZAZIONE, ADDIO O ARRIVEDERCI? @ecisnetto con Prof @francobruni7 @ispionline ,Innocenzo #Cipolletta Economista, Pres AIFI e Prof. Mario Deaglio Un futu Tweet live su X

Lo abbiamo detto in tutte le sedi e lo ripetiamo: l’Unione Europea sta gettando benzina sul fuoco da tre anni, contribuendo al prolungamento di un massacro che non porta né sicurezza né pace. Trump chiama Putin, si parla di ostacoli da rimuovere, di scambi Tweet live su X