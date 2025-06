Trump avverte Kiev dopo telefonata con Putin | Mosca si vendicherà per attacchi contro gli aeroporti

In un clima di tensione crescente, Trump avverte Kiev dopo una telefonata con Putin, minacciando ritorsioni per gli attacchi contro gli aeroporti. Nel frattempo, Putin, in un colloquio con Papa Leone XIV, afferma la volontà di risolvere il conflitto con diplomazia, sottolineando però che le cause devono essere affrontate. La scena si infittisce: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata crisi internazionale?

Subito dopo in confronto con il presidente Usa, Putin ha avuto un colloquio con Papa Leone XIV a cui ha confermato l'intenzione di voler mettere fine alla guerra attraverso la diplomazia, sottolineando però la necessità di risolvere le cause stesse che hanno dato origine al conflitto. Lo zar ha poi sottolineato che ad oggi sarebbe Kiev a voler a tutti costi un'escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump avverte Kiev dopo telefonata con Putin: “Mosca si vendicherà per attacchi contro gli aeroporti”

