Trump al telefono con Putin | Risponderà agli attacchi di Kiev pace non immediata | I bombardieri russi distrutti | foto satellitari

In un clima di tensione crescente, le recenti conversazioni tra Trump e Putin scuotono gli scenari internazionali, mentre i blitz russi avanzano vicino Sumy. Le immagini satellitari smascherano i bombardieri abbattuti: la pace sembra ancora lontana. In questo contesto complesso, l'assenza di Hegseth a Ramstein alimenta ulteriori interrogativi sulla stabilità globale. Il mondo osserva con apprensione: cosa ci riserva il futuro?

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump al telefono con Putin: «Risponderà agli attacchi di Kiev, pace non immediata» | I bombardieri russi distrutti: foto satellitari

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - In un contesto di tensioni globali, Zelensky, Starmer e Macron si uniscono a un vertice informale a Tirana, mentre si svolge il colloquio cruciale tra Ucraina e Russia a Istanbul.

L'annuncio di oggi di Trump è il fallimento della strategia di condiscendenza di Giorgia Meloni. La premier ancora ieri si è vantata di essere 'ponte' tra Stati Uniti e Unione europea, di aver parlato al telefono con Trump. Il quale, messa giù la cornetta, ha rilancia Tweet live su X

I fari della guerra in #Ucraina puntati sul telefono rosso tra Casa Bianca e Cremlino. Nel pomeriggio lungo colloquio tra #Trump e #Putin, col presidente americano che ha sentito #Zelensky prima di parlare col leader russo. Tweet live su X