Trump | 50% dazi su acciaio e alluminio

Donald Trump alza la posta: i dazi su acciaio e alluminio schizzano al 50%! Questa mossa rischia di avere ripercussioni non solo sull’economia americana, ma anche sulle relazioni commerciali globali. In un contesto di crescente protezionismo, l’industria manifatturiera si trova al centro di una nuova battaglia economica. Un’opportunità per riflettere su come le politiche commerciali influenzino ogni aspetto della nostra vita quotidiana!

0.15 Trump ha firmato e i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio passano dal 25% al 50%, due settori considerati strategici dal presidente Usa. Il decreto specifica che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla mezzanotte di oggi. "Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull'acciaio e sull'alluminio per adeguare le importazioni e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale", si legge nel decreto."Le nuove tariffe contrasteranno l'eccesso di produzione a basso costo dai paesi stranieri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi"

