Truffe milionarie tra finte polizze fideiussorie e crediti d' imposta | 6 arresti

Un'operazione che fa riflettere sul crescente fenomeno delle truffe finanziarie in Italia. Sei arresti, tre in carcere e un milione di euro sequestrati: la Guardia di Finanza di Napoli colpisce al cuore di un sistema basato su finte polizze fideiussorie e crediti d'imposta. Questo caso mette in luce l'importanza di vigilare sui propri investimenti e di conoscere i rischi legati a pratiche ingannevoli. La sicurezza economica è un diritto!

Tre persone in carcere, tre ai domiciliari e beni sequestrati per oltre un milione di euro: è il bilancio dell'operazione condotta stamattina dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli, su delega della procura di Napoli Nord. Al centro dell'indagine un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Truffe milionarie, tra finte polizze fideiussorie e crediti d'imposta: 6 arresti

