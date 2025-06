Truffa i residenti e li diffama davanti a tutti a Moncalieri | amministratore di condominio condannato

Un’amministratore di condominio ha superato ogni limite a Moncalieri, orchestrando una truffa ai danni dei residenti e diffamando una coppia innocente. Con documenti falsi e accuse infondate, ha tentato di intascare oltre 11.000 euro per lavori mai eseguiti. Ma la sua strategia non si è fermata qui: cartelli offensivi e insulti nelle assemblee hanno reso la vita impossibile a questi sventurati. Ora, dopo un lungo iter legale, la giustizia

Prima avrebbe predisposto documenti falsi sulla gestione di un palazzo a Moncalieri, addebitando più di 11.000 euro a una coppia per lavori e pulizie mai eseguite. Poi ha preso di mira gli stessi coniugi con cartelli appesi nelle aree comuni e frasi sgradevoli durante le assemblee. Per questo, un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Truffa i residenti e li diffama davanti a tutti a Moncalieri: amministratore di condominio condannato

Leggi anche questi approfondimenti

"Autobus gratis per i residenti di Livorno, ecco la tessera", la truffa corre su Facebook. Autolinee Toscane: "Non fornite i vostri dati" - Attenzione ai residenti di Livorno: è emersa una truffa su Facebook che propone una tessera per viaggiare gratuitamente sugli autobus, utilizzando il nome "Trasporto pubblico a Livorno".

Segui queste discussioni su X

Accusati di truffa pluriaggravata da 230mila euro. Assolti due avvocati cosentini “il fatto non sussiste” https://quicosenza.it/news/area-urbana/accusati-di-truffa-pluriaggravata-da-230mila-euro-assolti-due-avvocati-cosentini-il-fatto-non-sussiste… via @quicosen Tweet live su X

Il dolore di un’anziana andriese vittima di truffa: «Una persona rasa al suolo» https://andrialive.it/2025/05/20/il-dolore-di-unanziana-andriese-vittima-di-truffa-una-persona-rasa-al-suolo/… #andria Tweet live su X