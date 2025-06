Trovato in possesso di 594 flaconcini di metadone ed hashish | arresti domiciliari e braccialetto elettronico per 50enne

Un uomo di 50 anni è stato sorpreso con 594 flaconcini di metadone e hashish, segnando un nuovo capitolo nella lotta contro la droga nel nostro Paese. In un contesto in cui la salute mentale e la dipendenza sono sempre più al centro del dibattito pubblico, questo arresto evidenzia l'urgenza di affrontare il problema delle sostanze stupefacenti. Il braccialetto elettronico non è solo un deterrente, ma un'opportunità per riflessioni più profonde.

Arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, a margine dell'udienza di convalida, a carico di un cinquantenne licatese che era stato inizialmente arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - A Torre del Greco, un 33enne con precedenti penali è stato arrestato durante un controllo di polizia.

