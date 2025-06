Trovato il cadavere di Maria Denisa Adas la 30enne scomparsa a Prato | fermato un uomo di 32 anni | Il video

Tragedia a Montecatini Terme: il corpo di Maria Denisa Adas, 30 anni, è stato rinvenuto tra i rovi di un casolare abbandonato. La scomparsa della escort di Prato si è conclusa nel modo più drammatico, con un uomo di 32 anni fermato come sospettato. Un dolore che scuote la comunità, e una vicenda che solleva ancora molte domande sulla sicurezza e la giustizia. La vicenda, purtroppo, si conclude così, lasciando un segno indelebile.

È stato ritrovato Montecatini Terme – a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi – il cadavere della 30enne romena Maria Denisa Adas. È finita così nel peggiore dei modi la vicenda della escort scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trova per appuntamenti con una serie di clienti. La procura di Prato ha fatto un sopralluogo coi carabinieri e ha emesso un fermo di indiziato di delitto per un romeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia) per le accuse di omicidio e soppressione di cadavere. Decisive le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i tracciati dei positioning sulla Volkswagen Golf utilizzata dal fermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di Maria Denisa Adas, la 30enne scomparsa a Prato: fermato un uomo di 32 anni | Il video

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada - Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

