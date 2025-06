Trovato il cadavere di Maria Denisa Adas la 30enne scomparsa 3 settimane fa | fermato un uomo per omicidio

Tragedia a Montecatini Terme: il corpo di Maria Denisa Adas, la 30enne scomparsa da Prato tre settimane fa, è stato ritrovato in un casolare abbandonato. La scoperta drammatica ha portato all'arresto di un sospetto uomo, sospettato di averla uccisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le indagini continuano per fare luce su questa tragica vicenda e assicurare giustizia.

È stato ritrovato Montecatini Terme – a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi – il cadavere della 30enne romena Maria Denisa Adas. È finita così nel peggiore dei modi la vicenda della escort scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trova per appuntamenti con una serie di clienti. La procura di Prato ha fatto un sopralluogo coi carabinieri e ha emesso un fermo di indiziato di delitto per un romeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia) per le accuse di omicidio e soppressione di cadavere. Decisive le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i tracciati dei positioning sulla vettura Golf utilizzata dal fermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di Maria Denisa Adas, la 30enne scomparsa 3 settimane fa: fermato un uomo per omicidio

