Trovato il cadavere della escort scomparsa a Prato fermato un uomo

Una triste svolta scuote la provincia di Prato: il corpo della escort scomparsa Maria Denisa Paun è stato rinvenuto nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini. La polizia ha fermato un uomo di 32 anni, sospettato di aver compiuto l’orribile gesto. La vicenda, ancora avvolta nel giallo, solleva interrogativi su motivazioni e responsabilità. La procura di Prato sta ora indagando per fare luce sull’accaduto e portare giustizia alla vittima, in un caso che ha scioccato

AGI - È stato trovato nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini il corpo senza vita di Maria Denisa Paun, la escort rumena scomparsa da Prato nelle scorse settimane. La procura di Prato ha fermato un rumeno di 32 anni per omicidio e soppressione di cadavere. Il corpo di Maria Denisa Paun, secondo quanto spiega la procura di Prato, è stato trovato dai carabinieri nascosto tra i rovi, nei pressi di un casolare nel territorio di Montecatini Terme (Pistoia) raggiungibile percorrendo una mulattiera. Per l'emissione del fermo nei confronti di un 32enne rumeno, residente a Montecatini, sono risultati decisivi "le risultanze delle telecamere, l'analisi dei tabulati telefonici e dei tracciati dei positioning sulla vettura Golf utilizzata dal presunto responsabile". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trovato il cadavere della escort scomparsa a Prato, fermato un uomo

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada - Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

Segui queste discussioni su X

Il 46enne trovato morto sotto un ponte, la famiglia si oppone a una nuova archiviazione: "Esumate il cadavere, troppe cose non tornano" https://ift.tt/WMELBrK https://ift.tt/2OjqohZ Tweet live su X

23/5/25. Porto Viro. Tragica scoperta stamane in via Turati dove è stato trovato il corpo del 70enne Bruno Sette, autotrasportatore in pensione. Sul cadavere ferite da oggetto contundente. Bruno, separato dalla moglie, lascia tre figli. Condoglianze e una preghi Tweet live su X