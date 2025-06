Trovato con un proiettile un coltello e hashish | denunciato

Un'operazione dei carabinieri di Sestri Levante ha portato alla denuncia di un 65enne, trovato in possesso di munizioni, un coltello a serramanico e hashish. Un episodio che si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alle questioni di sicurezza urbana. In un momento in cui il dibattito su legalizzazione e sicurezza è acceso, questo caso solleva interrogativi importanti sulle scelte individuali e le conseguenze legali.

I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno denunciato un 65enne per detenzione abusiva di munizioni e porto di un coltello a serramanico. L’uomo è stato fermato nel corso di un’attività di controllo del territorio nella cittadina di riviera e, durante l'operazione, i carabinieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Trovato con un proiettile, un coltello e hashish: denunciato

Segui queste discussioni su X

Natalia Tovstenko, 64 anni, è morta il 14 marzo 2022 a Velyka Dymerka, nella regione di Kiev. Quel giorno nel villaggio occupato ci fu una battaglia che durò diverse ore. Natalia corse a nascondersi in cantina. Durante il tragitto, i frammenti di un proiettile espl Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Eboli, coltello trovato davanti alla scuola. Era sporco di hashish: «Usato per tagliare droga»

Lo riporta ilmattino.it: Paura ad Eboli dove è stato trovato un coltello intriso di hashish a ridosso di una scuola. L’amara scoperta è stata fatta, ieri mattina, dal primo cittadino di Eboli, Mario Conte che era in ...

Due giovani nei guai, un 21enne trovato con coltello nelle mutande e il suo amico con l'hashish. Fermati dai carabinieri

ildolomiti.it scrive: LAIVES. Un giovane è stato trovato armato di coltello e un altro con droga. Un deferimento in stato di libertà e una segnalazione alla Procura. Negli scorsi giorni i carabinieri di Laives sono interve ...

Minorenne arrestato a Verbania, aveva hashish e un coltello

Riporta msn.com: nella tasca del giubbotto hanno trovato un coltello con una lama di 8 centimetri e, nascosti in un pacco di biscotti, due involucri contenenti 112 grammi di hashish e 100 euro in contanti.