Trovata morta Maria Denisa Adas la 30enne scomparsa a Prato | fermato un uomo di 32 anni | Il video dell’operazione

Una tragica fine per Maria Denisa Adas, la giovane romena scomparsa a Prato. Dopo settimane di angoscia, il suo corpo è stato trovato nascosto tra i rovi a Montecatini Terme, segnando un capitolo oscuro nella vicenda. La polizia ha fermato un uomo di 32 anni nel corso di un'operazione che ha portato alla scoperta di questa tragica verità. La comunità si stringe nel cordoglio, mentre le indagini continuano per fare piena luce su quanto accaduto.

È stato ritrovato a Montecatini Terme – a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi – il cadavere della 30enne romena Maria Denisa Adas. È finita così nel peggiore dei modi la vicenda della escort scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trovava per appuntamenti con una serie di clienti. La procura ha fatto un sopralluogo coi carabinieri e ha emesso un fermo di indiziato di delitto per un romeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (in provincia di Pistoia ) per le accuse di omicidio e soppressione di cadavere. Decisive le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i tracciati dei positioning sulla Volkswagen Golf utilizzata dal fermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta Maria Denisa Adas, la 30enne scomparsa a Prato: fermato un uomo di 32 anni | Il video dell’operazione

