Trovata morta Denisa Maria Adas era scomparsa da giorni

Una tragica scoperta scuote la comunità di Prato: il corpo di Denisa Maria Adas, giovane donna romena scomparsa da giorni, è stato trovato senza vita. La sua scomparsa, avvolta nel mistero, aveva lasciato tutti in trepidante attesa di risposte. Ora, il dramma si trasforma in un'indagine che punta a fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’intera città. La verità emerge lentamente, ma quale sarà il suo prezzo?

Era scomparsa nel silenzio di una notte qualsiasi, tra il 15 e il 16 maggio. Nessuno aveva sentito urla, nessuno aveva visto nulla di sospetto. Denisa Maria Adas, una giovane donna romena di 30 anni, era svanita nel nulla a Prato. A denunciare la scomparsa erano stati alcuni conoscenti, preoccupati per l’improvviso silenzio della ragazza, che da giorni non dava più notizie di sé. Le ricerche erano cominciate subito, ma per giorni non avevano prodotto risultati. >> Poi, il 2 giugno, la svolta. Durante un controllo in una zona periferica di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, è stato ritrovato il suo corpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it