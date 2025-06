Trovata morta Denisa la donna scomparsa a Prato | un arresto

La misteriosa scomparsa di Denisa Maria Adas, giovane donna di 30 anni, ha sconvolto Prato e Firenze. Dopo settimane di angoscia, il suo corpo è stato ritrovato a Montecatini, segnando un tragico capitolo che ora si apre con un arresto. La vicenda scuote la comunità e solleva nuovi interrogativi sulla sicurezza e sulla giustizia. La verità sta emergendo, ma ci sono ancora molte domande senza risposta…

Firenze, 4 giugno 2025 – Il corpo di Denisa Maria Adas è stato trovato a Montecatini a ridosso di un casolare abbandonato. La ragazza, 30 anni, era scomparsa da Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio. Da allora, nessuna traccia della escort che da Roma, dove viveva, si era spostata a Prato per incontrare alcuni clienti. Denisa abitava nel quartiere romano di Torpignattara insieme alla mamma e lavorava come escort di alto profilo. Aveva un account a pagamento su un sito di incontri dove si faceva chiamare «Alexandra. Al centro delle indagini coordinate dal procuratore Luca Tescaroli, fino a ora, erano finiti la madre della 30enne, Maria Cristina Paun, per false informazioni rese al pubblico ministero, e un avvocato calabrese di 45 anni accusato di sequestro di persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta Denisa, la donna scomparsa a Prato: un arresto

