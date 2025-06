Trofeo Arcobaleno le ginnaste di Gyminkos Avellino conquistano 9 medaglia d' oro

Un vero trionfo per la Gyminkos Avellino, che brilla alla seconda edizione del Trofeo Arcobaleno! Con ben 9 medaglie d’oro conquistate dalle sue 28 ginnaste, la società irpina si conferma un faro nel panorama della ginnastica italiana. Questo successo non solo celebra il talento locale, ma riflette anche l’entusiasmo crescente per uno sport che unisce passione e disciplina, attirando sempre più giovani verso il mondo della ginnastica artistica.