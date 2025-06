Triathlon Buone prove per la pattuglia ferrarese ai campionati italiani di Barberino del Mugello

Ottime prestazioni per la squadra ferrarese ai Campionati Italiani di Triathlon Medio a Barberino del Mugello! In un contesto sportivo sempre più competitivo, con oltre 1.9 km di nuoto, 80 km di ciclismo e 20 km di corsa, gli atleti hanno dimostrato grande determinazione. Anita Bergamini ha brillato, mettendo in evidenza il talento emergente del triathlon ferrarese. Un segnale positivo per la crescita di questo sport nel nostro territorio!

Si sono svolti nella giornata di lunedì 2 giugno a Barberino del Mugello (FI) i campionati italiani di Triathlon Medio, competizione no draft che prevedeva 1.9Km di nuoto nel Lago del Bilancino, 80Km di bici con un notevole dislivello e 20Km di corsa nel Parco del Bilancino. Per la squadra ferrarese erano presenti 2 atleti: Bergamini Anita (cat. M2) in campo femminile e Di Barbora Manuel (cat.M3) in campo maschile. Nonostante la giornata molto calda e il percorso non semplice entrambi gli atleti concludono la gara con ottime prestazioni. Nella stessa giornata a San Giovanni in Persiceto si è svolta come di consueto la gara di Triathlon Sprint che prevede 750mt di nuoto, 20Km di bici e 5Km di corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Triathlon. Buone prove per la pattuglia ferrarese ai campionati italiani di Barberino del Mugello

