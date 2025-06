Trento-Bondone scattano le modifiche alla viabilità | tutti i divieti in vista della storica gara automobilistica

La 74ª edizione della Trento-Bondone si avvicina e con essa le attese modifiche alla viabilità! Dal 5 all'8 giugno, il fascino della storica cronoscalata porterà divieti di sosta e transito lungo il percorso. Un evento che non solo celebra la passione per i motori, ma contribuisce a valorizzare il territorio trentino nel panorama delle competizioni automobilistiche. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica!

Torna la Trento-Bondone, storica cronoscalata giunta quest’anno alla sua 74ª edizione, in programma dal 5 all’8 giugno. Come ogni anno, la competizione motoristica comporterà significative modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e di transito lungo il percorso di gara e nelle aree. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trento-Bondone, scattano le modifiche alla viabilità: tutti i divieti in vista della storica gara automobilistica

BIG CAMP Fra un mese, domenica 22 giugno, in Monte Bondone scatta l'edizione 2025 del camp estivo gialloblù: già 1.150 iscrizioni. Definito lo staff

Trento, sul Bondone arrivano i primi trenta gusci anti-orso: «Proteggere i cassonetti del rifiuto organico»

