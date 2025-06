Treno merci travolge e uccide 20enne a San Savero | circolazione sospesa da due ore tra Termoli e Foggia

Una tragedia scuote la Puglia: un giovane di 20 anni perde la vita sotto un treno merci a San Severo, interrompendo il traffico tra Termoli e Foggia. Una drammatica scena che solleva interrogativi sulla sicurezza e le procedure di controllo nei pressi delle linee ferroviarie. Mentre le autorità indagano, la comunità si stringe intorno ai familiari della vittima, chiedendo risposte e maggiore attenzione al tema della sicurezza. Continua a leggere...

Un treno merci di una ditta esterna a Trenitalia ha travolto e ucciso una ragazza di 20 anni nei pressi della stazione di San Severo (Foggia). Circolazione sospesa tra Termoli e Foggia per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

