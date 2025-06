Treni regionali sulla linea lenta nuovo calvario per i pendolari aretini

I pendolari aretini sono già alle prese con ritardi e disagi sulla linea lenta, ma ora si prospetta un inverno ancora più difficile. La denuncia, partita dal Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, mette in luce le intenzioni di RFI di deviare i treni, aggravando una situazione ormai insostenibile. Il Movimento Consumatori Toscana Aps si schiera al loro fianco, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per tutelare chi viaggia ogni giorno.

La denuncia è partita dal Comitato pendolari valdarno direttissima. E il Movimento Consumatori Toscana Aps esprime piena solidarietà. Perché il prossimo inverno si annuncia ancor più pesante per i pendolari. Secondo il comitato e l'associazione, vi sarebbe infatti la "volontà di Rfi di deviare i.

