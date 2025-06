Treni in tilt sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma | circolazione rallentata e ritardi di 60 minuti

Treni in tilt sulla linea alta velocità Napoli-Roma: un inconveniente tecnico ha causato ritardi fino a 60 minuti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla necessità di ammodernare le infrastrutture ferroviarie in Italia. La mobilità è un tema cruciale in un Paese che punta alla sostenibilità. Riusciremo a garantire un servizio efficiente, o questi disagi diventeranno la norma? Scopri di più su come possiamo migliorare questa situazione!

Inconveniente tecnico lungo la Napoli-Roma nei pressi della stazione Prenestina. Treni rallentati sull'Alta Velocità con ritardi fino a 60 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il fatto del giorno: albero cade sui binari a Pieve Ligure e i treni vanno in tilt per ore | Video - Un albero caduto sui binari a Pieve Ligure ha causato lunghe interruzioni nella circolazione ferroviaria, gettando nel caos i pendolari liguri.

