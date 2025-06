Treni Giani e Baccelli rispondono ai pendolari del Valdarno

I pendolari del Valdarno respirano un po’ meglio: la Regione Toscana è intervenuta con fermezza contro il trasferimento dei treni interregionali sulla linea lenta. In un periodo di crescente attenzione verso i trasporti sostenibili, questo gesto sottolinea l'importanza di garantire un servizio efficiente e puntuale per tutti. Non lasciare che le voci dei cittadini cadano nel vuoto! Scopri come questa battaglia potrebbe influenzare il futuro dei trasporti regionali.

Arezzo, 04 giugno 2025 – “La Regione Toscana si è attivata immediatamente non appena ha saputo della volontà di trasferire tutti i treni interregionali sulla linea lenta a partire dal 1 gennaio prossimo e ha evidenziato le ragioni della sua contrarietà in una lettera del 4 maggio inviata al presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti e agli amministratori delegati di Rete ferroviaria italiana e Trenitalia. E pochi giorni fa, non avendo ricevuto risposte, abbiamo provveduto a coinvolgere ea sollecitare lo stesso ministro dei trasporti, la Conferenza delle trasporti Regioni e gli assessorati competenti di Umbria e Lazio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni. Giani e Baccelli rispondono ai pendolari del Valdarno.

Treni dei Lettori, sabato 17 il presidente Giani alla partenza dalla stazione di Rifredi - Sabato 17 maggio, il presidente Giani darà il via a un'emozionante avventura letteraria dalla stazione di Rifredi.

Rapine su treni tra Milano e Lecco: due arrestati grazie a un tatuaggio e ai selfie con la refurtiva

Treni. Giani e Baccelli rispondono ai pendolari del Valdarno.

Secondo lanazione.it: "Ci siamo mossi immediatamente quando abbiamo saputo della volontà di trasferire tutti i treni interregionali sulla linea lenta a partire dal 1 gennaio prossimo.

Treni sulla Lenta, Giani e Baccelli rispondono ai pendolari valdarnesi: "La Toscana ha già evidenziato la sua contrarietà"

Segnala valdarnopost.it: "La Regione Toscana si è attivata immediatamente non appena ha saputo della volontà di trasferire tutti i treni interregionali sulla linea lenta a partire dal 1 gennaio prossimo, e ha evidenziato le r ...

Caos treni, "20 giorni per risolvere criticità"

Come scrive lanazione.it: L'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, impone un ultimatum di venti giorni ai gestori per risolvere il caos treni sulla ... Regione Eugenio Giani, Baccelli incontrerà ...