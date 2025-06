Tremila persone per Zardin il festival dei giardini segreti | Un esperimento urbano che cresce di anno in anno

Un'invasione di bellezza ha travolto Forlì con Zardin, il festival dei giardini segreti! Con 3mila visitatori, questo evento dimostra che la riscoperta degli spazi verdi privati sta diventando un vero e proprio trend urbano. Un'opportunità unica per immergersi nella natura e nella creatività, dove 37 giardini hanno svelato i loro segreti. Non è solo un festival, ma un movimento che celebra la condivisione e la meraviglia del vivere green.

Circa 3mila visitatori, di cui 2mila paganti, hanno partecipato alla sesta edizione di Zardin, il festival dei giardini segreti che per un intero fine settimana ha trasformato Forlì in un grande percorso urbano fatto di meraviglia e condivisione. Hanno aperto le porte 37 giardini privati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tremila persone per Zardin, il festival dei giardini segreti: "Un esperimento urbano che cresce di anno in anno"

