Tremendo impatto tra un' auto e una moto | ventenne in prognosi riservata

Un giovane motociclista di vent'anni è attualmente in prognosi riservata dopo un drammatico incidente stradale tra Saonara e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un periodo in cui gli spostamenti aumentano e le strade si affollano. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza alla guida, specialmente in una provincia dove gli incidenti sono in crescita. La vita è preziosa: non mettiamola

Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Questa volta è avvenuto al confine tra Saonara e Sant'Angelo di Piove di Sacco lungo la strada dei Vivai. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e una moto. Il conducente della moto, di circa vent'anni, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tremendo impatto tra un'auto e una moto: ventenne in prognosi riservata

Altre letture consigliate

Ancora una tragedia sfiorata dopo lo scontro tra un’auto ed una motocicletta. Centauro finisce in ospedale dopo un tremendo impatto frontale. L’incidente a San Giorgio a Liri - Ancora una tragedia sfiorata a San Giorgio a Liri, dove uno scontro frontale tra auto e motocicletta ha coinvolto un giovane centauro, ricoverato in gravi condizioni.

Segui queste discussioni su X

Tremendo impatto tra una moto Guzzi e un’Audi: muore sul colpo un 62enne https://ift.tt/vMso6Bh https://ift.tt/R4Khmvr Tweet live su X

Tremendo impatto tra auto e scooter: ferite troppo gravi, nulla da fare per il centauro https://ift.tt/9U4DvlB https://ift.tt/JXPi0d3 Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Tremendo impatto tra una moto Guzzi e un’Audi: muore sul colpo un 62enne

lecceprima.it scrive: Lo scontro fatale sulla provinciale che da Vernole conduce ad Acquarica di Lecce. Nulla da fare per il centauro, un impiegato regionale di Pisignano. Trasportata in codice rosso la moglie che viaggiav ...

Tremendo schianto all’alba a Maslianico: motociclista 51enne muore dopo lo scontro con un’auto, resta incastrato sotto la vettura

Lo riporta ciaocomo.it: Il sabato inizia con una notizia drammatica. Poco prima delle 6,infatti, un uomo di 51 anni è morto con la sua moto dopo uno scontro avvenuto a Maslianico ...

Incidente mortale, scontro tremenda tra auto e moto. La morte immediata

Scrive thesocialpost.it: L’impatto, avvenuto tra Castenaso e Medicina, è stato estremamente violento: la moto è finita contro il parabrezza dell’auto, proiettando il motociclista a diversi metri dal punto dello scontro. Sul ...