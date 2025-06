Trekking e Pilates nel Parco delle Neviere

Scopri la perfetta fusione tra natura e benessere! Domenica 15 giugno, il Parco delle Neviere ospiterà “Trekking e Pilates”, un evento che promette di rigenerare corpo e mente. Mentre cammini tra i boschi di Mugnano del Cardinale, potrai anche apprendere tecniche di rilassamento e postura attraverso il Pilates. Un’opportunità imperdibile per connetterti con la storia e i paesaggi mozzafiato, in linea con il crescente amore per esperienze all'aria aperta.

Un'occasione unica per vivere la montagna in modo nuovo, tra attività fisica, storia e paesaggi mozzafiato. Domenica 15 giugno, l'associazione IrpiniAvventura propone un evento immersivo dal titolo "Trekking e Pilates al Parco delle Neviere", che si svolgerà tra i boschi di Mugnano del Cardinale.

