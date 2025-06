Tredicesima edizione In cammino nei Parchi | le iniziative

Scopri l’Italia nascosta! La tredicesima edizione di "In cammino nei parchi" è un invito a vivere la natura e la cultura delle nostre montagne. Passeggiate sui sentieri, incontri con esperti e momenti di riflessione ci ricordano l'importanza di preservare il nostro patrimonio naturale. In un'epoca in cui il benessere mentale è fondamentale, concediti una pausa rigenerante tra le meraviglie del nostro Paese. Un'esperienza che stimola mente e corpo!

MILANO – Promuovere la realtà naturalistica e culturale delle montagne e dei Parchi d'Italia, da avvicinare e scoprire camminando sui sentieri per vivere un'esperienza di escursionismo responsabile, educante e rigenerante. Con questo obiettivo Club alpino italiano e Federparchi organizzano la 13esima edizione dell'evento nazionale diffuso "In cammino nei Parchi", che sabato 7 e domenica 8

