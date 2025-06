Tre sorelline morte soffocate accanto al camion del papà | è caccia all' uomo

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Washington: tre sorelline, Paityn, Evelyn e Olivia, trovate morte accanto a un camion, e ora il padre è latitante con pesanti accuse di rapimento e omicidio. Un dramma che ha lasciato tutti senza parole, mentre le autorità sono impegnate in una caccia all’uomo per fare giustizia. La verità emergerà, portando forse un po’ di pace in un episodio così devastante.

Tre sorelline sono state trovare morte nello stato di Washington ed ora il padre è ricercato con l’accusa di averle rapite e uccise. Paityn, Evelyn e Olivia (di nove, otto e cinque anni), sarebbero morte per asfissia, secondo un rapporto preliminare depositato presso il tribunale della contea di Chelan. I loro corpi sono stati rinvenuti lunedì pomeriggio vicino al camion del padre, Travis Decker,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tre sorelline morte soffocate accanto al camion del papà: è caccia all'uomo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Da bambino ho incontrato ‘il mostro’ che voleva approfittare della mia situazione. Avevo due sorelline, morte schiacciate da un carro armato”: il drammatico racconto di Enzo Paolo Turchi - Da bambino, Enzo Paolo Turchi ha dovuto affrontare il suo personale "mostro": la tragedia della perdita delle sorelline e una famiglia dilaniata da problemi.

Segui queste discussioni su X

Enzo Paolo Turchi: «Le mie sorelline morte schiacciate da un carro armato. Da piccolo ho incontrato un mostro» Tweet live su X