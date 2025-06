Tre giovani di 20 anni sorpresi con un chilogrammo di cocaina

Un'operazione di controllo che mette in luce un fenomeno preoccupante: i giovani sempre più coinvolti nel traffico di droga. Tre ragazzi di soli 20 anni sorpresi con un chilogrammo di cocaina nel cuore di Genova, un campanello d'allarme per la nostra società. L’azione dei Carabinieri è solo un tassello di una battaglia più ampia contro la diffusione delle sostanze stupefacenti. È tempo di riflettere su come proteggere le nostre future generazioni.

Controlli anti droga dei carabinieri genovesi nel centro storico e maxi sequestro di cocaina. I militari si sono concentrati nella zona dei vicoli e nell'area del Porto Antico. In totale sono state identificate cento persone, sei gli arresti e quattro le denunce per spaccio e detenzione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tre giovani di 20 anni sorpresi con un chilogrammo di cocaina

