Trasporto gratuito per i residenti di Roncaglia Borghetto e Mortizza

In un'epoca in cui la partecipazione attiva è più che mai fondamentale, il Comune di Piacenza offre un servizio di trasporto gratuito per i residenti di Roncaglia, Borghetto e Mortizza in occasione del Referendum dell'8 e 9 giugno. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza di facilitare l'accesso al voto, garantendo a tutti la possibilità di far sentire la propria voce. Non perdere l’opportunità di contribuire al futuro della tua comunità!

In occasione del Referendum dell'8 e 9 giugno prossimi, il Comune di Piacenza e Tempi Agenzia mettono a disposizione degli elettori residenti a Roncaglia, Borghetto e Mortizza un servizio di trasporto gratuito per raggiungere i propri seggi di riferimento, collocati nella scuola materna di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Trasporto gratuito per i residenti di Roncaglia, Borghetto e Mortizza

Referendum, il voto delle persone con disabilità: dall'accompagnatore, al trasporto gratuito. Cosa fare e scadenze - In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, è fondamentale garantire il diritto di voto alle persone con disabilità.

Referendum abrogativi a Rimini: urne aperte l'8 e 9 giugno. Orari: sabato 7-23, domenica 7-15. Per elettori non deambulanti: trasporto gratuito al seggio (su prenotazione).

#Auser #Piacenza in campo per il trasporto ai seggi del #referendum servizio gratis per anziani e non autosufficienti - Auser Piacenza in campo per il voto: servizio gratuito di trasporto sociale per anziani e...

Il trasporto pubblico dovrebbe essere gratuito?

Gli abbonamenti gratuiti potrebbero essere assegnati a chi ha un reddito più basso, o ai residenti delle regioni in cui il trasporto pubblico è disponibile ma poco popolare, invece di finanziare ...

Trasporto pubblico gratuito in Italia: sperimentazioni e prospettive

Per 15 giorni, l'amministrazione ha offerto il trasporto pubblico gratuito, invitando i 31mila ... A partire dall'ottobre 2022, i residenti maggiorenni hanno potuto viaggiare gratuitamente ...

Trasporto pubblico gratuito in Italia, le esperienze nelle città di medie dimensioni

Anche a questo scopo continuano le sperimentazioni del trasporto pubblico gratuito o a tariffa agevolata ... della possibilità – per i residenti maggiorenni dei comuni interessati – di ...