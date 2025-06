Trasporta sostanze liquide pericolose | mezzo sequestrato e conducente denunciato

Un veicolo carico di sostanze liquide pericolose è stato sequestrato a Veglie, evidenziando l'importanza crescente della sicurezza ambientale. Questo episodio si inserisce in un trend globale di maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti e alla protezione del nostro pianeta. La denuncia del conducente sottolinea quanto sia fondamentale vigilare sul rispetto delle norme, per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti. Un piccolo passo verso un ambiente più sano!

VEGLIE – Trasportava sostanze liquide pericolose il veicolo fermato, nell'ambito di specifici controlli ambientali e stradali operati dalla polizia locale di Veglie, finalizzati al contrasto di violazioni in materia di gestione dei rifiuti, sicurezza della circolazione e tutela del territorio.

