Trasferimenti negati nonostante la 104 L' odissea di un carabiniere nel Lazio

La storia del carabiniere nel Lazio è solo la punta dell’iceberg di una realtà che colpisce molti. Nonostante l’importanza della legge 104, in questo caso il desiderio di prendersi cura della propria madre disabile si scontra con la burocrazia. Un tema che solleva interrogativi su come il sistema riconosca e tuteli i diritti dei caregiver. Riflessioni necessarie in un’Italia che fatica a garantire supporto a chi si prende cura degli altri.

Oltre vent’anni di onorato servizio presso l’Arma non valgono un trasferimento. Neanche se al militare è stato riconosciuto lo status di caregiver per stare vicino a una madre disabile con grave handicap (legge 104) in un contesto familiare di estrema difficoltà. Né valgono le tre domande di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Trasferimenti negati nonostante la 104. L'odissea di un carabiniere nel Lazio

