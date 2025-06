Trapani Pd | Aeroporto di Pisa ufficiale il declassamento Ora basta il Governo intervenga

Il declassamento dell’aeroporto di Pisa a VII categoria ICAO segna un triste capitolo per la sicurezza e l'efficienza dei trasporti aerei in Italia. Con il taglio del dispositivo di soccorso, la comunità locale e i turisti si trovano a fronteggiare una situazione precaria. È fondamentale che il governo intervenga prontamente per garantire servizi adeguati e tutelare tanto i viaggiatori quanto il personale. La sicurezza non può essere un'opzione!