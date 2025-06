Transitata senza criticità la piena dell' Adige a Verona | cantiere in sicurezza a Ponte Nuovo

La recente piena dell'Adige a Verona è stata affrontata senza problemi, una notizia che rassicura e mette in evidenza l'importanza di investire in infrastrutture sicure. Mentre la città si prepara a nuove piogge, è fondamentale riflettere su come il cambiamento climatico stia modificando il nostro rapporto con la natura. La sicurezza e la resilienza delle nostre infrastrutture diventano sempre più cruciali nel contesto di eventi meteorologici estremi.

È transitata senza alcuna criticità, nella notte tra martedì e mercoledì, la piena dell'Adige a Verona. La situazione, intorno alle 8.30 del 4 giugno, era in via di normalizzazione, in attesa delle nuove piogge che dovrebbero cadere in Alto Adige tra giovedì e venerdì. Nel pomeriggio del 3. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Transitata senza criticità la piena dell'Adige a Verona: cantiere in sicurezza a Ponte Nuovo

