Tramvia Firenze nuova fase di lavori in lungarno Colombo

Firenze, 4 giugno 2025 - Procedono i cantieri della linea tramviaria per Bagno a Ripoli: da stamani, 4 giugno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatta la nuova fase dei lavori su lungarno Colombo con le operazioni preliminari allo spostamento del cantiere sulla carreggiata lato fiume. Venerdì è in programma la modifica della viabilità con due corsie per senso di marcia lato edifici: sarà comunque possibile la svolta sul ponte da Verrazzano. Come si spiega dal Comune sono sempre garantiti anche i percorsi pedonali e ciclabili. Nessuna modifica per le linee del tpl urbane e extraurbane. Gli interventi prevedono la realizzazione del nuovo acquedotto e della nuova fognatura, la riqualificazione degli altri sottoservizi e le sistemazioni stradali, compreso il nuovo impianto di illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia Firenze, nuova fase di lavori in lungarno Colombo

