Tragedia nei festeggiamenti della partita | 11 morti per la calca

Una notte di gioia e di orgoglio si è trasformata in un incubo per una città intera. La passione per il cricket e i festeggiamenti per il trionfo dei Royal Challengers Bangalore hanno ceduto il passo a una tragedia senza precedenti: 11 vite spezzate e decine di feriti nella calca fuori dal Chinnaswamy Stadium. Una drammatica testimonianza di quanto possa essere fragile la gioia collettiva, lasciando un vuoto che nessuna vittoria potrà colmare.

Doveva essere una notte di festa, un momento storico per una città che attendeva da anni di vedere i propri eroi trionfare nel torneo più seguito del Paese. Ma la celebrazione si è trasformata in tragedia: almeno 11 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nella calca fuori dallo stadio Chinnaswamy, dove migliaia di tifosi dei Royal Challengers Bangalore si erano radunati per rendere omaggio ai campioni dell' Indian Premier League. Secondo le prime ricostruzioni, la folla era cresciuta a dismisura già dal tardo pomeriggio, spinta dall'entusiasmo collettivo e dall'arrivo dei giocatori in città.

