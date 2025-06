Tragedia in Trentino | morto Cristian Brenna mito del climbing e Ragno della Grignetta

Una tragedia ha colpito il mondo dell'arrampicata: Cristian Brenna, 54 anni, icona del climbing e membro dei Ragni della Grignetta, ha perso la vita sul monte Biaina. La sua scomparsa segna non solo una perdita per l'Alto Garda, ma anche per tutti gli appassionati di questo sport che lo consideravano un punto di riferimento. Questo dramma ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza nelle attività outdoor, in un’epoca in cui l'escursionismo è in costante crescita.

È il 54enne Cristian Brenna, residente ad Arco e climber di rinomata fama legato al gruppo Ragni della Grignetta, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri, martedì 3 giugno, sul monte Biaina. Una notizia, quella della sua morte, che ha sconvolto tanto l'Alto Garda dove l'uomo era conosciuto.

